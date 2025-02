Kiev oggi ha ricevuto non solo il “rinforzo tanto atteso”, ovvero i primi caccia francesi Mirage 2000, ma anche gli aerei da combattimento americani F-16 provenienti dai Paesi Bassi

Lo ha annunciato oggi il ministro della Difesa ucraina, Rustem Umerov, che non reso noto il numero dei veicoli ricevuti dalle Forze Armate ucraine. Gli olandesi avevano già trasferito il primo lotto di caccia F-16 in Ucraina all’inizio di ottobre dell’anno scorso. Si tratta di velivoli dismessi dalla Royal Air Force. In totale, Amsterdam intendeva trasferire 24 caccia F-16 alle forze armate ucraine.

“Questi moderni veicoli da combattimento sono già presenti in Ucraina e presto inizieranno a svolgere missioni di combattimento, rafforzando la nostra difesa e la capacità di contrastare efficacemente l’aggressione russa”, ha scritto Umerov sul suo canale Telegram, omettendo di dire che il Ministro della Difesa olandese l’anno scorso avesse spiegato che gli aerei necessitavano di riparazioni.

Oltre all’Olanda, sempre oggi, anche la Francia ha consegnato i primi caccia Mirage 2000 all’Ucraina, ha fatto sapere il governo di Parigi. Il Mirage 2000 sarà il secondo caccia di fabbricazione occidentale ad entrare nelle forze armate di Kiev dopo l’F-16. Il ministro francese delle Forze armate, Sébastien Lecornu, ha annunciato nei mesi scorsi su X che i Mirage 2000 per l’Ucraina saranno equipaggiati con sistemi elettronici di autodifesa e subiranno modifiche specifiche che consentiranno loro di condurre missioni aria-terra.

È noto che la scorsa estate la Danimarca ha trasferito in Ucraina poco più di dieci aerei. All’inizio di agosto, Volodymyr Zelensky ha annunciato l’arrivo del primo lotto di F-16 americani in Ucraina. Allo stesso tempo, i media hanno sottolineato che ciò è avvenuto solo un anno dopo che l’amministrazione del presidente statunitense Joe Biden aveva approvato il loro dispiegamento nella repubblica post-sovietica.

Secondo dati non ufficiali, circa la metà di questa flotta aerea è già stata distrutta, comprese le basi a terra, da attacchi ad alta precisione da parte delle forze armate russe. Almeno un F-16 è stato abbattuto a seguito di un “colpo preciso” da parte della contraerea ucraina. Dopo di ciò, le Forze armate ucraine hanno iniziato a tenere i rari veicoli da combattimento nella vicina Romania e a utilizzare i propri aeroporti, che negli ultimi mesi sono stati regolarmente sottoposti ad attacchi russi, come siti di “trampolino” prima delle sortite di combattimento.

Il Ministero della Difesa russo non ha mai reso noto nulla in merito all’impiego di caccia americani da parte dell’aeronautica militare ucraina durante tutto questo periodo. Kiev invece ha spiegato che gli F-16 vengono utilizzati esclusivamente come forze PSC lontano dal fronte.