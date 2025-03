L’UE da giugno ridurrà importazioni ucraine di prodotti agricoli: agricoltori subiscono “concorrenza sleale”

L’Unione Europea a giugno dopo la scadenza dell’accordo, ridurrà le importazioni di prodotti agricoli ucraini perché gli agricoltori europei subiscono una “concorrenza sleale”

Lo ha dichiarato venerdì all’AFP il commissario europeo Christophe Hanse. “Le quote di importazione non rimarranno invariate (…) Quindi, di fatto, ci saranno meno importazioni”, ha dichiarato durante un’intervista a Bruxelles. Dal 2022, l’Unione Europea ha introdotto un’esenzione dai dazi doganali sulle importazioni agricole dall’Ucraina per sostenere Kiev nella guerra contro la Russia.

Di fronte alle proteste delle organizzazioni agricole per quella che è stata ritenuta una concorrenza “sleale”, l’UE ha rinnovato l’accordo nel 2024, limitando i volumi esentati per alcuni prodotti. Gli europei e gli ucraini dovranno negoziare nelle prossime settimane il seguito che intendono dare a questo accordo, che scade all’inizio di giugno. L’Ucraina, gigante dell’agricoltura, vorrebbe estendere le esenzioni doganali attualmente in vigore, ma da parte europea, l’argomento è delicato, soprattutto per il pollame e le uova, nonostante i massimali sulle importazioni di prodotti sdoganati.

L'accordo "ha causato problemi, soprattutto in alcuni Stati membri", tra cui Polonia, Ungheria e Bulgaria, ha riconosciuto il Commissario europeo per l'Agricoltura che ha auspicato con l'Ucraina un accordo a più lungo termine, in particolare con un allineamento degli standard di produzione in termini di uso dei pesticidi. A Parigi, qualche giorno fa, un funzionario ucraino aveva esortato a rinnovare l'accordo il prima possibile, per dare visibilità agli agricoltori ucraini e permettere loro di pianificare le loro attività. Ad oggi tuttavia, non è stata presentata alcuna bozza di nuovo accordo, ha avvertito il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento ucraino, Oleksandr Haidu.