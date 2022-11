Lukashenko invita Zelensky a negoziare pace: “Distruzione totale Ucraina è imminente”

Il presidente bielorusso ha sottolineato che “ovunque si guardi oggi, tutti parlano di pace”, spiegando anche che Kiev, a suo modo di vedere, non ha alcuna possibilità contro Mosca

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha invitato Kiev ad avviare i negoziati e porre fine al conflitto, perché altrimenti l’Ucraina dovrà affrontare la “completa distruzione”.

“Ora è tutto nelle mani dell’Ucraina. Lo dico non perché voglio spostare la questione su Zelensky o sull’Ucraina. È davvero così che ora tutto è nelle mani della stessa Ucraina”, ha detto il leader bielorusso a margine del vertice CSTO a Yerevan sulla possibilità di concludere un accordo di pace con l’Ucraina.

Lukashenko ha sottolineato che se l’Ucraina “non vuole l’ulteriore perdita di vite umane, per di più una perdita estremamente pesante, allora il conflitto deve essere fermato”. “È difficile, è difficile, ma dovrà essere fatto, se lo vogliono davvero, se vogliono riprendersi. Questo deve essere fermato. Perché altrimenti la completa distruzione dell’Ucraina sarà imminente”, ha avvertito il presidente bielorusso.

Per Lukashenko, riportato da Tass, inoltre è certo che a tempo debito i rapporti tra i due popoli, russo e ucraino, saranno definitivamente ripristinati, poiché la storia ha dimostrato più volte che ciò è possibile, come è stato tra russi e tedeschi: “Ricordi il modo in cui stavamo combattendo con la Germania nazista? Trenta milioni di persone sono morte. Chi se lo ricorda oggi? In Bielorussia e Russia alcune persone lo ricordano ancora. Tutto qui. Le ferite sono guarite”, ha detto Lukashenko.

“Siamo pronti non solo a parlare, siamo pronti a collaborare e ad essere amici. Anche in questo caso riusciremo a rimediare a questo torto. Probabilmente riusciremo a spiegare al popolo ucraino quello che è successo”.

Lukashenko ha anche sottolineato che “ovunque si possa gettare uno sguardo oggi, tutti parlano di pace”, dicendo che sempre più forze contro la guerra stanno spingendo l’Ucraina verso i negoziati.