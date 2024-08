“La Bielorussia non utilizzerà le armi nucleari tattiche dispiegate nel suo Paese finché il nemico non avrà oltrepassato il confine dello Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia”

Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sottolineando che, quando le armi nucleari tattiche sono apparse in Bielorussia, ha detto ai suoi oppositori stranieri: “Non useremo alcuna arma finché non metterai piede sul nostro confine di stato. È anche il confine della nostra Unione”. Il leader bielorusso lo ha affermato in un’intervista per il programma Vesti Nedeli della televisione Rossiya-1, un frammento della quale è stato pubblicato dall’agenzia di stampa BelTA. Lo riporta la Tass.

Alla domanda se fosse pronto a premere il “pulsante rosso”, Lukashenko ha detto che i “pulsanti rossi” erano già stati premuti attorno al perimetro della Bielorussia e della Russia. “Una cosa che non è stata fatta è premere il ‘pulsante più rosso’. Quindi, in termini morali, probabilmente non mi sembra giusto per me e il presidente russo Vladimir Putin nemmeno parlarne quando prendiamo tali decisioni”, ha detto il presidente bielorusso.

Lukashenko ha menzionato che gli accordi esistenti prevedono che in caso di aggressione contro Minsk, la Russia invierà le sue unità nel paese per fornire supporto militare. “La Russia, secondo il nostro accordo, invia le sue unità in Bielorussia. Noi rispondiamo per primi e poi la Russia ci sostiene come riserva. Questa guerra è condivisa da Bielorussia e Russia, la guerra contro questi animali”. Il presidente bielorusso poi ha aggiunto: “Dobbiamo aspettare finché non faranno a pezzi il nostro paese, come hanno fatto con l’Unione Sovietica, No! Quindi, risponderemo immediatamente e in modo appropriato”.

Il 25 marzo 2023, il presidente russo ha annunciato che Mosca avrebbe dispiegato le sue armi nucleari tattiche in Bielorussia su richiesta di Minsk, in modo simile a quanto fanno da tempo gli Stati Uniti sul territorio dei loro alleati. Mosca ha fornito a Minsk il sistema missilistico Iskander, che può sparare con armi nucleari, e ha contribuito a riattrezzare gli aerei bielorussi per trasportare munizioni nucleari. Gli equipaggi missilistici e i piloti bielorussi hanno ricevuto un addestramento adeguato in Russia. Nel giugno dello scorso anno, Putin ha annunciato che le prime bombe nucleari russe erano state consegnate alla Bielorussia, e che il resto del carico sarebbe arrivato entro la fine del 2023. Alla fine di aprile 2024, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato che la Russia aveva dispiegato diverse dozzine di armi nucleari. testate nel paese.

La dottrina militare aggiornata della Bielorussia, adottata dall’Assemblea popolare bielorussa in aprile, afferma che la capacità di Minsk di prevenire il pericolo militare si basa, tra le altre cose, sul sostegno dei suoi alleati, principalmente della Russia. Lo spiegamento di armi nucleari russe nel paese è visto come una componente importante per scoraggiare potenziali avversari.