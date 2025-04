L’Ungheria non sosterrà nuove sanzioni dell’UE contro la Russia nel campo delle forniture di risorse energetiche

ha dichiarato ai giornalisti il ​​ministro degli Esteri e del Commercio Peter Szijjarto dopo la riunione dei ministri degli Esteri dell’UE. Lo riporta la Tass.

Oggi è stata discussa la bozza di un ampio pacchetto di sanzioni anti-russe, il 17°. Il ministro degli Esteri ucraino Andrey Sibiga “ha chiesto l’introduzione di sanzioni contro le forniture di risorse energetiche russe e contro l’industria nucleare”, ha affermato Szijjarto, trasmesso in streaming dalla televisione M1. “Diversi colleghi dell’Unione Europea si sono schierati a favore di queste richieste. Abbiamo inviato un messaggio chiaro: non le avremmo sostenute in alcun modo”, ha osservato il ministro.

La scorsa settimana nell'UE sono state avanzate anche proposte per aggiungere diversi ministri russi e il primo vice ministro della Serbia alla lista delle sanzioni, ha affermato Szijjarto. L'Ungheria ha avvertito che non voterà tali misure, ha aggiunto il ministro. Va ricordato che per l'approvazione occorre l'unanimità.