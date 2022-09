L’Ungheria continuerà a concedere visti Schengen ai turisti russi con i quali potranno viaggiare in tutta Europa 

L’Ungheria non applicherà la sanzione dell’Unione europea che sospende la facilitazione dei visti ai cittadini russi, come ritorsione della guerra in Ucraina e continuerà a concedere i suoi visti Schengen ai cittadini russi che ne faranno richiesta. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un’intervista all’agenzia russa Tass concessa a New York a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.

La decisione di fatto annulla la sanzione dell’Unione Europea, ai russi basterà infatti chiedere il visto a Budepest, che sarà valido in tutta Europa, con il quale potranno circolare liberamente in tutti gli Stati del’Unione.