L’Ungheria dice “No” e blocca il pacchetto Ue per assegnare 18 miliardi a Kiev per continuare la guerra

Nel consiglio dei ministri dell’Economia in corso a Bruxelles, l’Ungheria ha bloccato il pacchetto proposto per l’assistenza macrofinanziaria pluriennale all’Ucraina: l’adozione necessita dell’unanimità



Dopo questo “NO” , come spiegato dal ministro delle finanze ceco Zbynek Stanju, presidente di turno, si cercano “soluzioni alternative”, per arrivare all’esborso di 18 miliardi di euro aiuti all’Ucraina già a gennaio. “Cerchiamo una soluzione a ventisei Stati”, ha detto Stanjura. “Condivido la frustrazione di tutti sul fatto che non siamo in grado di proseguire con l’intero pacchetto ma non di meno è importante che siamo in grado di avanzare con la regolamentazione finanziaria perché ci aiuta” nella “soluzione per il quadro finanziario”, ha spiegato Tuomas Saarenheimo presidente del Comitato economico e finanziario nel proprio intervento. “Consente alla Commissione di avanzare velocemente ed evitare ulteriori ritardi per muoversi velocemente per l’assegnazione dei fondi all’Ucraina”.

Inoltre l’Ungheria avrebbe posto il veto anche per l’accordo sulla minimum tax per le multinazionali, che è stata tolta dal tavolo dalla presidenza ceca all’ultimo minuto.