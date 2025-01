E’ possibile consegnare alla Slovacchia una parte del gas che arriva all’Ungheria dalla Russia attraverso il gasdotto TurkSteam e le sue diramazioni in Bulgaria e Serbia

Lo ha annunciato il ministro ungherese degli Affari esteri e del commercio, Peter Szijjarto, aggiungendo che la decisione di Kiev di vietare il pompaggio di gas dalla Russia è inaccettabile.

Secondo il ministro ungherese potrebbe essere possibile consegnare alla Slovacchia alcuni volumi di gas, che vengono forniti all’Ungheria dalla Russia attraverso il gasdotto TurkSteam e le sue filiali in Bulgaria e Serbia, ha detto il ministro. “Siamo ancora pronti ad utilizzare pienamente la nostra capacità di transito per garantire la fornitura di energia alla Slovacchia”, ha detto in una conferenza stampa.

L’anno scorso l’Ungheria ha ricevuto 7,6 miliardi di metri cubi di gas tramite TurkStream, mentre la capacità del gasdotto e la sua estensione in direzione nord ammonta a 8,5 miliardi di metri cubi, ha osservato Szijjarto, aggiungendo che la capacità inutilizzata ammonta a circa 900 milioni di metri cubi. Detto questo, l’Ungheria e la Slovacchia aumenteranno nella stessa misura la capacità del gasdotto tra i due paesi, cosa che, secondo il ministro, consentirà di garantire la sicurezza energetica della Slovacchia che non riceve più il gas russo attraverso l’Ucraina.

Parlando della decisione di Kiev di interrompere il transito del gas russo verso i paesi dell’Europa centrale dal 1° gennaio, Peter Szijjarto ha affermato che ciò “minaccia la sicurezza energetica della regione”. “È inaccettabile che un candidato all’adesione all’Unione europea crei problemi con l’approvvigionamento energetico ai membri dell’UE”, ha affermato il ministro ungherese.