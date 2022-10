L’Ungheria non parteciperà all’addestramento delle truppe ucraine in Europa

La scorsa settimana era stato annunciato che l’Unione Europea avrebbe addestrato circa 15mila militari ucraini, oggi l’Ungheria di Viktor Orban si smarca da tale decisione. Budapest è l’unica nell’UE che non ha sostenuto l’iniziativa di addestramento dell’esercito ucraino in Europa e che non vi parteciperà in alcun modo.

Ad annunciare la decisione del governo ungherese è il Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto in conferenza stampa, spiegando che l’Ungheria non vuole un’escalation del conflitto, è per i negoziati di pace e non vuole essere coinvolta nella guerra in Ucraina.

“L’Ungheria non si considera vincolata da questa decisione. – ha detto Szijjarto – Non parteciperemo a questa missione di addestramento e non invieremo alcun istruttore”, inoltre: “non la consideriamo una buona idea o qualcosa che non porti a un’escalation”, ha detto il ministro, specificando che l’Ungheria non sosterrà alcuna spesa connessa a questa missione di addestramento per l’esercito ucraino.

Szijjarto ha poi aggiunto: “Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza del popolo ungherese e della stessa Ungheria”, affermano inoltre che “se chiudiamo i canali di comunicazione con la Russia, perderemo anche una speranza di pace”.