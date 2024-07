L’Ungheria semplifica i visti d’ingresso ai russi: Commissione Ue preoccupata

L’Ungheria ha semplificato le procedure le condizioni per il rilascio dei visti per lavoro e di ingresso nel Paese per i cittadini russi e bielorussi

Una decisione che ha preoccupa il Ppe e altre formazioni in merito ai rischi per la sicurezza. La portavoce della Commissione europea per gli Affari interni, Anitta Hipper dopo le preoccupazioni sollevate da più parti ha detto che “La Commissione prenderà contatto con le autorità ungheresi per chiarire se questo scopo rientra nelle regole dell’Ue. Per l’Ue la Russia rappresenta una minaccia di sicurezza e gli Stati devono assicurare le condizioni di sicurezza sia dell’Ue che dell’area Schengen”, ha spiegato.

L’Ungheria nei giorni scorsi ha pubblicato i dettagli di un nuovo sistema di visti rapidi per i cittadini di otto Paesi, tra cui Russia e Bielorussia, che potranno entrare in Ungheria senza controlli di sicurezza o altre restrizioni. Budapest ha dichiarato che molti di loro costruiranno una centrale nucleare con tecnologia russa. La misura però ha innescato l’immediata reazione del Ppe. In una lettera visionata dal Financial Times Manfred Weber ha sottolineato che la decisione di Budapest consentirebbe ai russi non controllati di viaggiare senza ostacoli in gran parte dell’Ue e solleva “serie preoccupazioni per la sicurezza nazionale”. Nella lettera, indirizzata al presidente del Consiglio europeo, Weber chiede che il summit dei 27 di fine ottobre si occupi della questione. Il portavoce della Commissione, interpellato sul dossier, ha spiegato che l’esecutivo Ue prenderà contatto con le autorità magiare per chiarire se la misure “rientra nelle regole Ue”.