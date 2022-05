Lutto nel mondo del rugby: un malore improvviso stronca la vita del 31enne Andrea Murtas: inutili i soccorsi

Il mondo del rugby è in lutto per la morte improvvisa del 31enne Andrea Murtas, deceduto a causa di un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo



Andrea Murtas aveva 31 anni ed era molto conosciuto in Valsusa. Viveva ad Almese, in via Al Cerrone ed morto martedì 24 maggio, a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto, che lo colto mentre era in casa e che non gli ha lasciato scampo.

Un vicino di casa che ha visto il giovane in sofferenza, ha tentato di rianimarlo ed ha chiamato i soccorsi, che arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello sportivo. Il funerale si terrà oggi giovedì 26 maggio alle ore 15.30 nella parrocchia di Sant’Anna, in frazione Drubiaglio ad Avigliana.

Andrea Murtas era uno sportivo che militava nel Volvera Rugby, che lo ricorda così: “Il rugby è pieno di retoriche,di metafore, per descrivere il nostro gioco. La vita e…anche la morte. Si potrebbe parlare di palloni passati; di rugbisti che non muoiono mai, ma le parole sono davvero difficili da trovare, per descrivere cosa si prova quando, ancora una volta, si perde troppo presto un amico. Un ragazzo. Un giovane uomo: Andrea Murtas, arrivato a Volvera dopo anni passati a giocare nelle giovanili dei club della bassa Val Susa, insieme ad un nutrito gruppo di amici, tutti gialloneri, che ora lo piangono insieme a tutti noi dirigenti, allenatori, giovani compagni di squadra e tutti i membri della famiglia giallonera, che ricorderanno la sua stupenda voglia di vivere. Che gli è stata tolta troppo presto”.