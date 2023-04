Lutto nell’Arma dei carabinieri. Malore improvviso nel sonno: muore a 51 anni il vice brigadiere Alessio Pierini

L’Arma dei carabinieri di Ravenna piange i l vice brigadiere Alessio Pierini, stroncato da un malore improvviso a soli 51 anni



Il decesso è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nell’abitazione di Ravenna. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Alessio Pierini, di 51 anni, di origini marchigiane, vice brigadiere del Nucleo Operativo e Radiomobile, in servizio al Norm. Sabato sera Pierini è andato a dormire come sempre, ma nella notte è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Tamara (infermiera del 118) e la figlia Angelica. Sotto choc familiari e colleghi: “Dolce e premuroso tutore dell’ordine, sempre pronto a mettere a rischio la tua vita. Il pianto è irrefrenabile”.

Il vice brigadiere era molto noto a Ravenna per il suo impegno quotidiano sulle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile sulle quali aveva prestato servizio per anni gestendo con grande professionalità e umanità diversi tipi di operazioni. La sua mole imponente abbinata a modi rassicuranti facevano di lui un punto di riferimento per molti ravennati.

I funerali di Pierini si terranno oggi, martedì 18 alle 14.15 partendo dalla Camera Mortuaria dell’ospedale civile di Ravenna per raggiungere poi la chiesta di Santo Stefano, dove alle 15 sarà celebrata la messa.