M5S, Cancelleri uomo per tutte le stagioni: “Mi ricandido (per la terza volta) a Presidenza Sicilia”

Limite del secondo mandato? La politica non è un mestiere? Ma nemmeno per sogno. Il pentastellato Giancarlo Cancelleri, attuale viceministro alle Infrastrutture, vuole candidarsi di nuovo a Presidente della Regione Sicilia dopo averci già provato nel 2012 e nel 2017

Giancarlo Cancelleri non mette limiti ai sogni, del resto non esistono limiti per gli uomini di punta del M5S e come per la Raggi a Roma, pronta a ricandidarsi alla guida di Roma – e secondo molti sondaggi, a perdere rovinosamente -, il siciliano vuole ritentare la strada della candidatura alla Presidenza della Regione, operazione tentata e fallita già due volte: nel 2012 e nel 2017.



“Se mi ricandido alla presidenza della regione siciliana? Sì, perchè io amo la mia terra e vorrei davvero potere fare il massimo per poterla trasformare in meglio”. Lo ha detto il viceministro alle infrastrutture su blogsicilia.it.

Una battuta che ricorda certi annunci elettorali del Berlusconi di qualche decennio fa, quando affermava di “sacrificarsi” nel candidarsi ripetutamente alle più alte cariche politiche della nazione. C’è però una considerazione necessaria da fare: anche non considerando i due precedenti tentativi falliti, con che effettiva “potenza di fuoco” – per citare il Premier Conte – il Cancelleri riuscirà ad affrontare le prossime regionali? Una domanda non scontata, considerato che il M5S – in base alle ultime elezioni – è in caduta libera nei territori e che la maggioranza dei deputati all’Ars del M5S eletti nell’ultima tornata elettorale se ne sono andati sbattendo la porta e creando la nuova formazione politica “Attiva Sicilia”.