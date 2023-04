Macron al rientro dalla Cina: “Europa indipendente per restare fuori da uno scontro tra Cina e Usa per Taiwan”

“L’Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di essere trascinata in uno scontro tra Cina e Stati Uniti per Taiwan”

Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, domenica 9, nel corso della sua visita di stato di tre giorni in Cina, parlando con i giornalisti di Politico e Les Echos, mentre era sull’aereo che da Pechino lo portava a Guangzhou. Secondo le parole del presidente francese, l’Europa deve evitare di essere trascinata in uno scontro tra Cina e Usa per Taiwan ed ha ribadito la sua teoria personale di una “autonomia strategica”, verosimilmente a guida francese, che consentirebbe all’Europa di diventare la “terza superpotenza”.

“Il grande rischio” che l’Europa deve affrontare, ha detto Macron a bordo di Cotam Unité, l’Air Force One francese, è che “venga coinvolta in crisi che non sono le nostre, che ci impediscano di costruire la sua autonomia strategica”. Parole pesantissime, accompagnate dal comunicato ufficiale congiunto Francia-Repubblica Popolare Cinese in cui Parigi “ribadisce il suo impegno per la politica di una sola Cina”.

Macron nell’intervista ha anche detto che “Il paradosso sarebbe che, sopraffatti dal panico, credessimo di essere solo seguaci dell’America. La domanda a cui gli europei devono rispondere è questa: è nel nostro interesse accelerare una crisi a Taiwan? No”. Dichiarazioni accolte con entusiasmo in Cina: “L’Europa è più disposta ad accettare un mondo in cui la Cina diventa un egemone regionale”, ha osservato Yanmei Xie, analista di geopolitica presso Gavekal Dragonomics. “Alcuni dei suoi leader credono addirittura che un tale ordine mondiale possa essere più vantaggioso per l’Europa”.