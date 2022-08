Il presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione del primo Consiglio dei ministri tenuto dopo le vacanze estive ha messo in guardia i francesi sulla “fine dell’abbondanza” e della “spensieratezza”, facendo appello al loro senso del sacrificio.

Il Presidente francese ha avvertito la nazione che si dovranno affrontare dei “sacrifici” a causa del cambiamento climatico e dall’instabilità economica e non solo causata dal conflitto in Ucraina – che non accenna a fermarsi e su cui la Nato non sembra trovare soluzioni migliori che inviare armi e mercenari ndr.

“Credo che stiamo vivendo un punto di svolta o un grande sconvolgimento. In primo luogo perché stiamo vivendo la fine, o quella che potrebbe essere la fine, dell’abbondanza”, ha detto Macron parlando al suo gabinetto in un discorso trasmesso in tv.

Sempre riferendosi al conflitto ucraino, il capo dell’Eliseo ha poi aggiunto: “Difendere il nostro sistema basato sulla libertà in cui siamo abituati a vivere, a volte può comportare dei sacrifici”.