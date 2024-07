Macron respinge dimissioni di Attal e le ipotesi di un nuovo governo vanno dalle alleanze forzate alla crisi istituzionale

Il primo ministro Gabriel Attal si è recato da Emmanuel Macron per dimettersi, ma per il momento il presidente francese le ha respinte perdi garantire la stabilità nel Paese che politicamente è in confusione

Macron per nominare un nuovo candidato a premier deve partire dal presupposto che nessuna coalizione raggiunge la maggioranza assoluta di 289 seggi sui 577 che compongono l’Assemblea nazionale. I risultati consolidati delle legislative in Francia vedono il Nuovo fronte popolare che ottiene 182 seggi, 168 per Ensemble, la coalizione macroniana, e 143 per il Rassemblement National alleato con i repubblicani di Eric Ciotti. Con questi numeri nessuna colazione può raggiungere da sola la maggioranza assoluta di 289 seggi sui 577 che compongono l’Assemblea nazionale. Nessuno al momento è in grado di sapere cosa succederà e quindi si possono fare solo ipotesi, che nono tante,

Prima ipotesi: un governo del Nuovo Fronte Popolare, coalizione di sinistra che ha più seggi all’Assemblea nazionale

Macron ha “il dovere di invitare il Nuovo Fronte popolare a governare”, ha sentenziato il leader de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon, che però omette di dire che non ha una maggioranza assoluta. Il rischio per non parlare di certezza è la sfiducia dll’Assemblea nazionaleao che non riesca a convincere alcuni deputati della coalizione presidenziale Ensemble a non votare la sfiducia. Un governo di minoranza sarebbe possibile, Elisabeth Borne e Gabriel Attal lo hanno fatto per due anni e i repubblicani non hanno mai votato in blocco per far cadere il governo. Ma oggi è diverso e bisogna tener conto del messaggio politico ricevuto dalle urne, e cioè un Paese che si è comunque spostato a destra.

Seconda ipotesi: un governo di macronisti appoggiato dai repubblicani

Un’alleanza con i Repubblicani potrebbe consentire ai macronisti di galleggiare ma servirebbe il supporto di altri deputati di destra. “Il Paese è a destra. Dobbiamo governare a destra. E non avere una coalizione con La France Insoumise e il Nuovo Fronte popolare”, ha rimarcato il ministro dell’Interno uscente Gérald Darmanin, ex sostenitore di Nicolas Sarkozy.

“Ci stiamo rivolgendo ai Repubblicani”, ha detto Benjamin Haddad, deputato di Ensemble. Ma i Repubblicani sono un’incognita, dopo la spaccatura prodotta dalla scelta del contestato presidente del partito Eric Ciotti di allearsi con Le Pen. Nel caso in cui si raggiungesse un accordo, il futuro governo potrebbe cadere con una mozione di censura votata dal Nuovo Fronte popolare e dal Rassemblement National, a meno di un accordo di astensione con alcuni partiti.

Terza ipotesi: una coalizione larga alla tedesca

In Germania negli ultimi anni socialisti e conservatori hanno governato insieme o con il centro o gli ecologisti. Matematicamente, una grande coalizione con socialisti, macronisti e repubblicani avrebbe una maggioranza, anche se ristretta, mai principali partiti sembrano escludere una simile ipotesi che per la Francia sarebbe una situazione mai sperimentata.

Quarta ipotesi: un governo tecnico in stile italiano anche questa inedita per la Francia

Un governo composto da esperti (economisti, alti funzionari pubblici, diplomatici, ecc.), guidati da una personalità riconosciuta a Matignon. Il Paese ha avuto un governo di unità nazionale che riuniva quasi tutti i partiti (eccetto il PCF) come quello di Michel Debré (1959-1962). I ‘tecnici’ sono stati a capo di governi, come Raymond Barre nel 1976 o Jean Castex nel 2020, ma entrambi avevano un mandato politico e una maggioranza all’Assemblea. In questo caso, si potrebbe invece tradurre principalmente nel garantire gli affari correnti. Inoltre, anche un governo tecnico sarebbe possibile oggetto da una mozione di sfiducia.

Quinta ipotesi: una crisi istituzionale, ciò che Macron vuole evitare a qualunque costo

Se nessuno degli scenari precedenti dovesse funzionare, la Francia entrerebbe in una profonda crisi istituzionale, con Emmanuel Macron che non potrebbe sciogliere l’Assemblea nazionale per un anno, fino a luglio 2025. Per uscire dall’impasse, Macron potrebbe dimettersi, ipotesi che però, dopo l’annuncio di nuove elezioni legislative, aveva detto di escludere, “qualunque sia il risultato”.