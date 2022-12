Macron si smarca: “L’Occidente non cerca di distruggere la Russia e con Putin mantengo regolari contatti diretti”

Emmanuel Macron si smarca dalla linea aggressiva contro Mosca di Paesi come l’Inghilterra o Polonia e manda un messaggio chiaro: “L’Occidente non cerca di distruggere la Russia. Mantengo regolari contatti diretti con Putin”



È quanto ha affermato il presidente francese in un’intervista alla Cbs andata in onda domenica e ripresa anche dalla Tass, durante la quale ha detto che il suo Paese e le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere la Russia, che ha attaccato l’Ucraina. “Non è mai stata la nostra prospettiva in Francia”, aggiungendo “Inoltre abbiamo relazioni molto strette dal punto di vista culturale e storico” con Mosca, e “abbiamo sempre rispettato il popolo russo”.

Emmanuel Macron infine ha sottolineato che mantiene comunicazioni regolari col suo omologo russo Vladimir Putin. “Mantengo sempre regolari contatti diretti con Putin. L’isolamento è la cosa peggiore”, ha aggiunto il presidente francese osservando come “l’unica strada per trovare una soluzione” al conflitto in Ucraina è tramite trattative.