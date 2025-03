Macron vuole la guerra a tutti i costi: “Pronti a dispiegare truppe Ue a garanzia di pace. La minaccia russa tocca tutti

Il discorso televisivo al paese del presidente francese Emmanuel Macron, sui temi della difesa europea e la crisi ucraina, a tratti è apparso una “dichiarazione di guerra alla Russia”. Apertura di dibattito su protezione nucleare a partner europei e invio truppe Ue in Ucraina non possono essere interpretate in altro modo

“Mi rivolgo a voi questa sera a causa della situazione internazionale: siete giustamente preoccupati, dati gli eventi storici che si stanno verificando attualmente. Gli Stati Uniti d’America hanno cambiato la loro posizione sulla guerra in Ucraina; gli stessi Stati Uniti d’America intendono imporre dazi doganali all’Europa. Infine, la minaccia terroristica torna di nuovo: stiamo entrando in una nuova era”, ha affermato il presidente francese aggiungendo: siamo in una “nuova era” in cui l’Europa deve pensare alla propria sicurezza.

Macron, in diretta tv ha detto di aver “deciso di aprire il dibattito strategico” sulla dissuasione nucleare e “sulla protezione” degli alleati europei. “La decisione – ha assicurato – è sempre stata e resterà nelle mani del presidente della Repubblica. Qualsiasi cosa succeda”. Ha quindi lanciato l’allarme per la crescente insicurezza mondiale e la minaccia russa. “Il mondo continua a essere più brutale, la nostra prosperità e la sicurezza sono divenute più incerte”.

Il presidente francese inoltre è tornato a prospettare il dispiegamento di truppe europee in Ucraina. “Saranno là per garantire il rispetto della pace, una volta raggiunta”, ha detto nel discorso di questa sera alla nazione. “La settimana prossima riuniremo a Parigi i capi di Stato maggiore dei paesi che accetteranno di farne parte”, ha annunciato. “Speriamo che gli Usa resteranno dalla nostra parte”. “Il nostro sostegno all’Ucraina passa per un sostegno al suo esercito”, ha detto Macron. “Abbiamo interesse a lavorare con i nostri alleati europei – ha aggiunto – riuniremo dalla settimana prossima i capi di stato maggiore dei Paesi che vogliono partecipare a questa pace duratura” anche con il dislocamento di forze europee sul terreno. Il presidente ha parlato dell’esistenza di “un piano di pace solido, durevole, che abbiamo preparato con gli ucraini e con diversi altri partner europei e che sono andato a perorare negli Stati Uniti 15 giorni fa”.

Il Presidente francese ha aggiunto: “Entriamo in una nuova era. La minaccia russa tocca tutti, chi può credere che si fermerà? Dobbiamo agire. Non possiamo più credere alla Russia sulla parola”, ha insistito. “Abbiamo deciso fin dal primo giorno di sostenere l’Ucraina e di sanzionare la Russia. E abbiamo fatto bene”.

Secondo Macron, la Russia ha trasformato il conflitto in Ucraina in “un conflitto mondiale. Ha mobilitato sul nostro continente soldati nordcoreani e attrezzature iraniane, e aiutato al contempo questi paesi a rafforzare il loro armamento. La Russia di Putin viola i nostri confini per assassinare gli oppositori, manipola le elezioni in Romania e Moldavia, organizza attacchi informatici contro i nostri ospedali per bloccarne il funzionamento”, ha insistito.

Infine Macron ha affermato che il futuro dell’Europa non può essere deciso a Washington o Mosca.

“Che la pace in Ucraina venga raggiunta rapidamente o meno, gli Stati europei devono essere in grado di difendersi meglio o di dissuadere qualsiasi nuova azione. Dobbiamo rafforzare la nostra difesa. In questo senso restiamo legati alla Nato, ma dobbiamo rafforzare la nostra indipendenza. Il futuro dell’Europa non può essere deciso a Washington e a Mosca”. Ed ha aggiunto: “In un prossimo vertice verranno prese diverse decisioni. Sarà deciso un finanziamento congiunto per l’acquisto di carri armati, aerei, ecc. sul suolo europeo”. I paesi europei potranno inoltre rafforzare la propria difesa senza aumentare il proprio deficit. “Riunirò gli industriali del settore nei prossimi giorni”, ha affermato Macron. La Francia riunirà la prossima settimana a Parigi anche i capi di stato maggiore dei paesi pronti a garantire la pace futura in Ucraina.