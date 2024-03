Una super gaffe della “Madonna” quella commessa dalla 65enne pop star durante il concerto a Los Angeles, quando ad un certo punto si è rivolta verso un fan chiedendogli perché non fosse in piedi come tutti gli altri, poi si è accorta che era sulla sedia a rotelle ed ha chiesto pubblicamente scusa.

