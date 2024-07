Maduro risponde alle proteste: è un golpe Usa. Espulsi diplomatici di 7 Paesi, arrestato leader opposizione e 749 oppositori 

“Siamo in presenza di un colpo di Stato architettato ancora una volta da questi elementi fascisti della destra estremista, sostenuti, ovviamente, dall’imperialismo statunitense e dai suoi alleati”

Lo ha detto in un discorso in tv il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino López, in riferimento alle proteste dopo la proclamazione ufficiale di Nicolas Maduro a presidente ed assicurando “Noi sventeremo questo colpo di Stato”.

Dopo una giornata di proteste contro la rielezione alla presidenza di Maduro proclamato vincitore per la terza volta dal Consiglio Elettorale Nazionale (Cne) in virtù dei voti conseguiti nelle elezioni tenutesi domenica, il governo ha ordinato l’immediata espulsione del corpo diplomatico di 7 Paesi presente in Venezuela.

Per Maduro si tratta di un”Golpe fascista sostenuto da Usa” ed ha affermato che la misura è stata necessaria per respingere “l’ingerenza straniera” nel processo elettorale della scorsa domenica. L’espulsione dei diplomatici di Cile, Argentina, Costa Rica, Perù, Panama, Uruguay e Repubblica Dominicana ed è stata ordinata dal ministero degli Esteri e ha chiesto che fosse “immediata” e che venga applicata a tutti i funzionari che si trovano in Venezuela.

Per bloccare le violente proteste è intervenuta la polizia con gas lacrimogeni e proiettili gomma che ha arrestata 749 manifestanti. Lo ha reso noto il Procuratore generale venezuelano, Tarek William Saab. Maduro ha affermato che l’80% delle persone arrestate “ha precedenti penali” e che alcune di loro sono rientrate nel Paese con voli di deportazione dagli Stati Uniti, ma non ha fornito le loro identità o ulteriori dettagli.

Nell’operazione è stato arrestato arrestato Freddy Superlano, coordinatore nazionale di Voluntad Popular, il partito d’opposizione venezuelano. Lo ha comunicato il suo partito su X denunciando che il leader è stato “rapito” dalle forze venezuelane dopo essere stato “preso con la forza” dal suo veicolo.

Sull’arresto è intervenuto anche il membro dell’opposizione e membro di Voluntad Popular Leopoldo López,: “Certo, denunciamo l’aggressione, ma al di là della denuncia voglio dire a tutti i miei fratelli di Voluntad Popular e a tutti i venezuelani che Freddy Superlano è forte, è fermo, è determinato, proprio come il popolo”, ha affermato. “Andremo avanti. Questo non ci fermerà. Non fermerà Voluntad Popular, coloro che hanno accompagnato Freddy, né i venezuelani che hanno deciso di essere liberi. Viva la libertà e continuiamo a lottare per un Venezuela libero”, ha concluso.