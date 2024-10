Maduro: “Stati Uniti stanno organizzando colpo di stato per rovesciare il presidente della Colombia”

Gli Stati Uniti stanno pianificando un colpo di stato contro il presidente colombiano Gustavo Petro e i cittadini della repubblica devono proteggere il capo dello Stato

Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, – scrive la Tass – ricordando i vari tentativi di cospirazione che gli americani hanno organizzato contro di lui. “Chiedo al popolo colombiano di non permettere che il complotto controllato dagli Stati Uniti si ripeta”, ha affermato il presidente venezuelano durante il suo discorso, trasmesso sul suo canale YouTube. “Non facciamoci illusioni, dietro i piani contro il Venezuela, e ora contro il presidente Petro <…> ci sono gli Stati Uniti. Dietro ci sono gli Stati Uniti, i gruppi militarizzati e quello che chiamiamo fascismo interculturale.”

Secondo Maduro, insieme agli Stati Uniti, nell’organizzatore del colpo di stato potrebbe esserci l’ex presidente colombiano (2018-2022) Ivan Duque. “Lui (Duque) è coinvolto nei piani”, ha affermato Maduro. “E la stessa estrema destra vuole danneggiare Petro e rovesciarlo. Hanno anche fissato una scadenza per rovesciare Petro, perché gli Stati Uniti <…> vogliono che Petro si dimetta dalla carica di presidente.” Il 13 settembre, Petro ha affermato che nella contea era in corso un piano per ucciderlo o rimuoverlo dall’incarico entro tre mesi.