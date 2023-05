Malore fatale nella notte: Marco trovato morto nel letto dalla mamma

È andato a dormire come ogni sera, ma nella notte è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo

Il decesso è avvento nella notte tra martedì e mercoledì scorso a Villanova di Prato, in provincia di Pordenone. La vittima di un malore improvviso è Marco Rosalen, di 48 anni. A trovare Marco, mercoledì mattina privo di vita nel proprio letto, è stata la mamma Angela, che era andata a svegliarlo. Le cause del decesso non sono state accertate. L’uomo da qualche tempo eseguiva controlli medici per monitorare la terapia prescritta dopo un ictus emorragico, che lo aveva colpito nel mese di gennaio.

Marco Rosalen abitava nella casa di famiglia a Villanova insieme alla mamma Angela, vedova del marito Antonio scomparso cinque anni fa. L’unico figlio maschio, che non era sposato, era rimasto a vivere con i genitori e si era preso cura di loro.

Marco dopo avere conseguito il diploma di scuola media inferiore, era andato subito a lavorare in aziende della zona. L’ultimo impiego lo aveva avuto al mobilificio Santarossa, fino alla chiusura dell’azienda, e da cinque anni era a casa senza lavoro, sempre accanto alla madre Angela, che lo piange insieme alle sorelle Paola e Patrizia, ai nipoti Matteo, Angelica, Letizia e ai cognati. “Marco era una persona buona, generosa e sensibile – dice Paola -. Grande tifoso della Ferrari e della Juventus, ci mancheranno tantissimo la sua gioia di vivere e il suo entusiasmo”.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale. La salma giungerà dalla Casa funeraria Frè di Gorgo al Monticano. I familiari invitano a donare offerte alla Fondazione Biasotto in memoria di Marco.