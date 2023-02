Malore improvviso, 16enne si accascia sul divano davanti alla mamma e muore. Inutili i tentativi di rianimazione

Ancora una morte causata da un malore improvviso in un giovane di appena 16 anni: Christian è morto sul divano davanti alla mamma. Disposta l’autopsia



Il dramma è accaduto giovedì scorso in un’abitazione di Camisano Vicentino, comune in provincia di Vicenza. La vittima è Christian Castelli di 16 anni, studente delle scuole superiori con il desiderio di una carriera come militare. Il giovane si trovava nella propria abitazione assieme alla madre, nella frazione di Santa Maria, quando improvvisamente, attorno alle 15, ha iniziato a sentirsi male, con sintomi simili ad una crisi epilettica.

La madre che le era accanto, si è accorta subito che il figlio stava male ed ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma il ragazzo si è accasciato sul divano senza più riprendersi. Nell’abitazione sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato di tutto per rianimare il ragazzo, ma l’intervento si è rivelato inutile e il cuore di Christian non ha più ripreso a battere. Per stabilire la causa del decesso è stata disposta l’autopsia che si spera potrà fare chiarezza sui motivi della tragedia.