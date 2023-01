Malore improvviso, 17enne trovato morto nel letto dai genitori: il magistrato dispone l’autopsia

Un ragazzino di appena 17 anni è stato trovato morto nel letto dai genitori: il magistrato dispone l’autopsia



È accaduto ieri mattina domenica 22 gennaio, in un’abitazione di Poggio Renatico in provincia di Ferrara. Un ragazzino di 17 anni, studente dello Ial di Ferrara con il sogno di diventare un bravo cuoco, è stato trovato morto nel proprio letto dai genitori che sono andati a svegliarlo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo messi in atto più volte dai sanitari del 118 allertati dai genitori, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il pm di turno, Ombretta Volta, che ha disposto l’autopsia per chiarire la causa del decesso.

Chi conosceva il ragazzo, lo descrive come riservato, molto educato, che amava giocare a calcio e che aveva il sogno di diventare un cuoco. Per questo studiava a Ferrara e aveva iniziato a frequentare la città. Ma non era infrequente vederlo tirare calci nel campetto vicino alla chiesa parrocchiale di Gallo. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Cona, a disposizione dell’autorità giudiziaria.