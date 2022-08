Malore improvviso, 19enne muore in casa, la famiglia: “non aveva alcuna patologia”, il pm chiede l’autopsia

Un malore improvviso, forse un arresto cardiaco: è morto così un ragazzo di appena 19 anni. Chiesta l’autopsia

La tragedia si è verificata ieri pomeriggio in un appartamento di Pennapiedimonte, Comune in provincia di Chieti. La vittima è Laurentiu Ciu, per tutti Lorenzo, un ragazzo di appena 19 anni (20 li avrebbe compiuti a dicembre), di origini rumene ma dal 2008 in Italia con la famiglia. Secondo i primi accertamenti il ragazzo dopo il pranzo, mentre era in casa steso sul divano, è stato colto un malore improvviso forse un infarto. I familiari hanno chiamato i soccorsi, ma il personale sanitario del 118 arrivato tempestivamente, ha trovato il ragazzo in arresto cardiaco ed ha provato in ogni modo a rianimarlo ma non c’è stato niente da fare. I genitori e il fratello più grande però ripetono che Lorenzo non aveva alcuna patologia.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Guardiagrele che hanno chiesto che si faccia l’autopsia per accertare cosa abbia provocato la morte del giovane e la salma su disposizione del pm Giuseppe Falasca è stata portata a Chieti.