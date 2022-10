Malore improvviso, 21enne muore mentre gioca a calcetto: inutile defibrillatore e massaggio cardiaco

Un malore improvviso durante una partita di calcetto, 22enne si accascia a terra e muore nonostante i tempestivi soccorsi

La tragedia è accaduta giovedì sera a Blera, comune della provincia di Viterbo. La vittima è Ruben Ciarlanti di appena 22 anni, figlio del vicesindaco di Blera Francesco Ciarlanti. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo stava giocando a calcetto con gli amici quando improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediato è scattato l’intervento del personale sanitario che si trovava ai bordi del campetto, ma nonostante i tentativo di rianimarlo con il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore, per il giovane non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un infarto fulminante la probabile causa.

“Ci siano svegliati sperando fosse un brutto sogno”, ha detto Nicola Mazzarella, sindaco di Blera. Nel Comune, per oggi sabato 1 ottobre data dei funerali, è stato indetto il lutto cittadino.