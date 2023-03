Malore improvviso, 23enne muore in pizzeria mentre aspetta la pizza: inutili i tentativi di rianimarlo

Ancora un malore improvviso ha stroncato la giovane vita di un giovane di 23 anni, morto all’interno della pizzeria di famiglia: inutili i tentativi di rianimarlo degli uomini del 118

È accaduto intorno alle 21 di domenica 20 marzo in una pizzeria a Triggiano in provincia di Bari. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Saverio Loiacono, di 23 anni, conosciuto per la sua attività di dj e videomaker. Il giovane era andato nella pizzeria di famiglia, pare per prendere una pizza prima di rientrare a casa, ma mentre aspettava è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, con i sanitari che hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare ed è morto stroncato da un infarto fulminante.

Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità di Triggiano. Sparsa la notizia, sui social, amici, colleghi, concittadini, hanno espresso cordoglio e incredulità per la morte improvvisa del 23enne. In tanti ricordano il suo entusiasmo, la sua simpatia, il suo essere una “ragazzo con la testa sulle spalle” e, a dispetto della giovane età, un professionista preparato e appassionato. “Non ci sono parole, la vita è ingiusta carissimo Saverio – si legge in un post – rimarrai sempre nei nostri cuori, sarai sempre il nostro fotografo”. E ancora: “Non ci sono parole per descrivere tutto questo, preferisco tenermi strette tutte le avventure passate insieme. Avevamo ancora tanto da raccontare!”.