Malore improvviso, 26enne muore poco prima delle nozze: “Sarà sepolto con l’abito da sposo”

Era tornato a casa dopo una partita di calcetto, ha cenato e si è seduto sul divano, ma un malore improvviso lo ha colto e Valerio che non aveva mai avuto problemi si salute, è morto a 26 anni

Valerio Troisio di 26 anni, è deceduto nella serata di mercoledì sul divano della sua abitazione a causa di un malore improvviso davanti agli occhi della compagna e della figlia di appena un anno, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori, che hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

Valerio che tra pochi giorni avrebbe sposato la sua compagna Debora, non aveva mai avuto problemi di salute, era rientrato dopo una partita di calcetto giocata con amici ed aveva cenato con la futura moglie senza alcun fastidio. Finito di cenare si è seduto sul divano e dopo poco improvvisamente ha iniziato a sentirsi male ed ha perso i sensi. Immediatamente la sua compagna ha chiamato il 118 e nell’attesa dell’arrivo ha tentato di prestargli i primi soccorsi, poco dopo è arrivato anche il padre che guidato al telefono dal personale sanitario gli avrebbe praticato le manovre rianimatorie. Quando i soccorritori con ambulanza e automedica, sono giunti nell’abitazione, hanno spostato il corpo sul pavimento della cucina e tentato di tutto per rianimare Valerio, ma in utilmente. Infine poco dopo le 2 di notte, il 26enne è stato dichiarato morto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Casarano insieme al comandante della stazione di Collepasso. La salma sarà trasferita a Taurisano, per i funerali dopo che la pm di turno, Francesca Miglietta, ne ha disposto la restituzione alla famiglia.