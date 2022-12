Malore improvviso, 50enne si alza dal letto, tossisce crolla a terra e muore. La famiglia: “Mai sofferto di cuore”

Un uomo di 50 anni è morto improvvisamente a causa di un malore. Sgomente la moglie e le due figlie: “Mai sofferto di cuore”



E’ crollato a terra e non si è più ripreso: non soffriva di alcuna patologia cardiaca. È accaduto nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 in un appartamento a Maerne in provincia di Venezia. La vittima è Gianluca Camillo, stimato imprenditore 50enne, originario di Olmo, morto a causa di un malore improvviso. Ad accorgersi della tragedia è stata la moglie Veronica, infermiera all’Angelo, che l’ha sentito tossire, alzarsi da letto, fare due passi ed infine cadere di schianto sul pavimento.

La donna essendo infermiera sapeva bene come agire ed ha praticato tutte le manovre per cercare di rianimare il marito, ed ha allertato il 118. sul posto sono arrivati i colleghi con l’ambulanza, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale e al pronto soccorso dell’Angelo. Purtroppo il 50enne non ha più ripreso conoscenza e i medici dopo vari tentativi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa di un infarto fulminante.

Gianluca Camillo, Originario di Olmo, ha risieduto per quasi 20 anni a Trivignano, ma da tre mesi si era trasferito a Maerne, che doveva essere una tappa provvisoria, l’uomo infatti aveva acquistato un terreno a Olmo, dove voleva costruirsi una nuova casa, progetto spazzato via da un destino crudele.