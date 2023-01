Malore improvviso a pochi metri dal traguardo: 56enne muore durante una maratona sotto gli occhi della moglie

Si è accasciato al suolo improvvisamente ed ha perso i sensi senza più riprenderli: Manlio Millo, runner 56enne è morto davanti gli occhi della moglie che ha tentato inutilmente di rianimarlo

Il 56enne Manlio Millo, consulente farmaceutico e runner, era uno sportivo sano e preparato, con tutti gli accertamenti clinici a posto, peraltro obbligatori per chi svolge attività agonistica, anche se l’uomo amava soprattutto le grandi camminate. Faceva parte della squadra Venice Marathon Running Team, con cui si allenava con regolarità. Millo, domenica 8 gennaio, stava partecipando alla Corsa della Bora di Trieste, al traguardo mancavano 700 metri e stava sorridendo alla moglie che correva accanto a lui, quando improvvisamente è stato colto da un malore. Il 56enne si è accasciato a terra ed ha perso i sensi senza più riprenderli, la moglie la prima ad intervenire, ha tentato di rianimarlo tramite respirazione artificiale, subito dopo è arrivata l’equipe medica addetta a sorvegliare la gara, che ha praticato un massaggio cardiaco con l’uso del defibrillatore, tutto inutile. Si è quindi capito subito che si trattava di qualcosa di grave ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Udine, dove purtroppo nonostante i soccorsi immediati, per il 56enne non c’e stato nulla da fare.

Manlio Millo, era originario del Bellunese ma viveva a Mestre con la moglie Francesca. I due vivevano in estrema simbiosi sia la vita quotidiana che l’attività sportiva. Oltre alla moglie lascia il figlio Davide di 22 anni. “Manlio e Francesca sono sempre stati due grandi sportivi e inseparabili. Lui in particolare era una persona semplice e allegra, ricca di dolcezza e gentilezza – racconta un’amica di vecchia data della coppia –. Ricordo con tanto affetto il giorno del loro matrimonio, si sono sposati in una chiesetta piccolissima e splendida a Belluno, subito dopo lui ha lasciato il suo paese natale e si è trasferito a Mestre dove viveva lei”. Millo nella vita lavorava come consulente di una casa farmaceutica, organizzando convegni e incontri a nome dell’azienda, ogni martedì e giovedì sera assieme alla moglie raggiungeva Parco San Giuliano per allenarsi con il loro gruppo di corridori.