Malore improvviso a scuola: muore Asia D’Amelio, studentessa di 18 anni. Inutile la corsa in ospedale

Un malore improvviso a scuola, poi la corsa in ospedale risultata in inutile: è morta così Asia D’Amelio, studentessa di 18 anni

La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio di ieri, 31 gennaio, nell’istituto tecnico commerciale “Eugenio Bona” di Biella. La vittima è Asia D’Amelio, di 18 anni, residente a Vigliano Biellese con la famiglia, che frequentava l’ultimo anno delle superiori. Secondo quanto ricostruito, la ragazza ieri mattina era andata a scuola come sempre, aveva seguito le lezioni ed era stata insieme ai suoi compagni. Una giornata normale come tante, poi però nel primo pomeriggio ha accusato un malore improvviso ed è caduta a terra senza riprendere conoscenza. Immediatamente i compagni di classe e i professori hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118. Qui il personale sanitario ha prima ha tentato di rianimarla, poi la 18enne è stata trasportata d’urgenza in codice rosso, nel vicino ospedale di Ponderano, dove purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo.

Nei familiari ed anche tra i professori e i compagni di classe c’è incredulità per un decesso così immediato in una ragazza che non aveva mai avuto problemi di salute. “Asia – racconta la preside, Raffaella Miori – stava bene stamattina. Nulla faceva pensare a una tragedia. Siamo tutti distrutti. Domani è previsto l’intervento di uno psicologo a scuola per cercare di affrontare il lutto”.