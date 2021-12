Malore improvviso a scuola, muore ragazzina 14enne: la famiglia autorizza donazione degli organi

Giada Furlanut, una ragazzina di appena 14 anni è deceduta a seguito di un malore improvviso: inutile la corsa in ospedale

La tragedia si è consumata lo scorso 29 novembre, a Fiumicello – Villa Vicentina , in provincia di Vicenza. Giada Furlanut, una giovane di 14 anni, si è sentita male mentre era a scuola, immediatamente è stata trasportata nel vicino ospedale di Monfalcone, da dove a causa delle gravissime condizioni in cui versava, è stata trasferita nel reaparto di terapia intensiva e cardiochirurgica, del nosocomio Cattinara di Trieste. Qui, nonostante le cure dei medici, le sue condizioni sono peggiorate e la 14enne è deceduta. Secondo il bollettino medico, per embolia polmonare.

La giovane, figlia unica, frequentava l’istituto alberghiero Pertini di Grado, stava benissimo ed era una sportiva che giocava a pallavolo da diversi anni, prima nella squadra del suo paese e, da qualche tempo, nella Asd Pallavolo Pieris. I genitori, in un estremo atto d’amore, hanno dato l’assenso per il prelievo degli organi.