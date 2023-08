Malore improvviso, Alessandro muore a 16 anni: la nonna lo trava in giardino accasciato a terra. Inutili i soccorsi

Il dramma si è consumato nel pescarese sotto gli occhi della nonna, che ha trovato il nipote 16enne senza vita in giardino



La tragedia è avvenuta ad Alanno, in provincia di Pescara. La vittima è Alessandro Cerritelli di appena 16 anni morto per un malore improvviso. Il ragazzo dopo pranzo era uscito in giardino per un’incombenza domestica, mentre la nonna era rimasta a rassettare la cucina. L’anziana però non vedendolo tornare è andata a cercalo e l’ha trovato accasciato a terra, colpito da un malore improvviso.

I nonni hanno chiamato i soccorsi e sul posto in pochi minuti sono arrivati con un’ambulanza medicalizzata i sanitari del 118, che nonostante le tante manovre di rianimazione effettuate, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 16enne. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Penne. Per chiarire le cause del decesso, sul corpo di Alessandro verrà eseguita l’autopsia.

Comunità sotto choc per la morte improvvisa di un ragazzo che non aveva problemi di salute. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo studioso e socievole. Alessandro frequentava l’istituto Agrario di Alanno. Il sindaco Oscar Pezzi ha dichiarato: “Non ci sono parole per una tragedia di questo tipo che ha colpito me e tutti i concittadini. Il ragazzo era conosciuto in paese ed era molto attivo, amava giocare a calcio. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia”.