Malore improvviso. Autista di pullman si accascia in strada e muore: inutili i tentativi di rianimarlo

Ancora una morte per un malore improvviso: l’autista di un pullman è deceduto poco prima di salire sul mezzo

È accaduto questa mattina in via Crispi, davanti alla Camera di Commercio a Palermo. Arcangelo Lorenzo Arcò, autista di un pullman di linea che proveniva da Catania e trasportava turisti in giro per la città, è morto a seguito di un malore improvviso, probabilmente un infarto fulminante. L’uomo mezzo stava salendo sul mezzo quando si è sentito male e si è accasciato al suolo.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 ma i tentativi di rianimare l’uomo sono risultati inutili, Arcò è deceduto poco dopo e attorno al corpo senza vita si sono radunati turisti che erano a bordo del pullman e curiosi. I rilievi di rito sono stati eseguiti dalla polizia che ha atteso l’arrivo del medico legale.