Malore improvviso. Bimbo di 8 anni trovato morto nel letto dalla mamma: il giorno prima si era sentito male

Un bimbo di 8 anni è stato trovato morto nel suo letto dalla mamma: il giorno prima aveva avvertito un malore ed era uscito prima da scuola



Un bimbo di otto anni di Cerignola (Foggia) è morto questa mattina nella propria abitazione. Secondo quanto ricostruito finora, il bimbo ieri era uscito prima da scuola, in quanto aveva detto di non sentirsi bene e di avere dolore. Questa mattina, 13 gennaio, i genitori avevano deciso di farlo restare a casa, ma quando la mamma ha cercato di svegliarlo, ha scoperto che il piccolo non rispondeva più. Immediatamente è stato allertato il 118, e i sanitari arrivati sul posto hanno tentato di tutto per rianimarlo, infine lo hanno trasportato in ospedale, ma la corsa è risultata inutile. Sull’accaduto indagano gli agenti di polizia di Cerignola e la procura di Foggia che ha disposto l’autopsia.