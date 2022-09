Malore improvviso. Bimbo di 9 anni muore per arresto cardiaco. La famiglia: era in salute e non aveva patologie

Un malore improvviso mentre è a casa con la famiglia e un bambino di 9 anni, in perfetta salute, è morto pare per arresto cardiaco

La tragedia è accaduta venerdì 16 settembre a San Martino Pontorme in provincia di Empoli. Un bambino di 9 anni è morto a a causa di un malore mentre si trovava a casa con la propria famiglia. Il piccolo avrebbe iniziato a sentirsi male giovedì sera prima di andare a dormire, ma la mattina seguente le sue condizioni sono precipitate e i genitori disperati hanno chiamato il 118. Poco dopo sono arrivate due ambulanze della Misericordia di Empoli che constatato la gravità delle condizione del bambino, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso e nell’attesa dell’arrivo, gli hanno praticato il massaggio cardiaco per diversi minuti. Purtroppo quando l’elisoccorso è arrivato per portare il piccolo a Careggi era tardi: era già deceduto. Sconvolta la famiglia che ha precisato che il bambino godeva di buona salute e non aveva mia avuto malattie pregresse. Adesso saranno gli accertamenti dei professionisti di medicina legale di Careggi, dove la salma del bimbo è stata trasportata su disposizione della polizia, che dovranno stabilire la causa del decesso. La prima ipotesi è che si sia trattato di un arresto cardiaco, un evento più unico che raro su bambini così piccoli e per il quale sarà difficile dare una spiegazione convincente. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/