Malore Improvviso. Carmelo Russo si accascia davanti al suo stand durante la fiera e muore: inutili i soccorsi

Una tragedia che ha scosso la città di Ribera: imprenditore dei liquori per un malore improvviso si accascia davanti lo stand durante la fiera e muore davanti agli occhi dei tanti presenti

È accaduto ieri sera durante la tradizionale “Fiera dei morti” che si tiene in corso Umberto, a Ribera nell’agrigentino. Carmelo Russo, imprenditore produttore di liquori a base d’arancia e fondatore dell’Arancello, mentre era intento a vendere i suoi prodotti nel suo stand, ha avuto un malore improvviso e si è accasciato a terra. Immediatamente soccorso, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo è deceduto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma per l’uomo non hanno potuto far altro che costatarne il decesso,

Carmelo Russo lo scorso febbraio aveva anche ottenuto l’autorizzazione da parte del Consorzio di tutela arancia di Ribera Dop ad utilizzare, in etichetta, tale denominazione per i tre suoi liquori a marchio “Arancello”.