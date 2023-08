Malore improvviso dopo la colazione, Martina crolla a terra e muore a 55 anni: inutili i soccorsi

Un forte mal di testa dopo aver fatto colazione, poi il malore improvviso e Martina crolla a terra priva di vita

La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Martina Sorato 55enne di Oriago in provincia di Venezia, mamma di due figli. La donna la mattina di mercoledì 16 agosto, mentre faceva colazione ha prima avvertito un forte mal di testa e subito dopo colta da un malore improvviso è scrollata a terra svenuta. Il marito Mauro ha subito chiamato i soccorsi e Martina è stata portata all’ospedale di Mestre, dove purtroppo, nonostante i tanti tentativi dei medici di salvarla, la 55enne, dopo poche ore è deceduta, pare per un’aneurisma cerebrale.

Martina oltre ai figli Simone e Nicola, lascia il marito Mauro, il papà Franco e i fratelli, Massimo e Marino. I famigliari in un ultimo atto d’amore, hanno deciso di donare il cuore di Martina per salvare un’altra vita. “Era un suo desiderio, abbiamo voluto esaudirlo fino in fondo” spiegano confermando quella generosità e bontà d’animo che contraddistinguevano Martina.

Struggente il ricordo da parte dei famigliari: “Martina era la nostra Luce” ha affermato il marito Mauro che ha voluto condividere insieme ai figli un pensiero della donna. “Martina è entrata nelle nostre vite in punta di piedi ma come un sole. La definirei un’alba che illumina una nuova giornata, dai colori tenui ma non banali, caldi e avvolgenti, che ti scaldano il cuore e ti rasserenano da una parte, ma allo stesso tempo ti danno le energie per iniziare una nuova giornata, con un sorriso gigantesco perché hai visto un cielo meraviglioso”. I funerali si terranno domani lunedì 21 agosto alle 10 nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Oriago.