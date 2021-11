Malore improvviso dopo Roma-Milan: Marco muore a 29 anni. La Procura apre un’indagine

Marco Staffolani, un giovane di 29 anni è morto improvvisamente a causa di un infarto fulminante mentre era in compagnia di amici

Un tragico malore dopo la partita Roma-Milan, ha causato la morte improvvisa di Marco Staffolani, che avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 11 novembre. Come riportato dal “Resto del Carlino” , il giovane originario di Montecassiano, ma che viveva da qualche tempo a Camerino con la fidanzata Veronica, era tornato nel suo paese di origine per il weekend di Ognissanti e la serata di domenica l’ha passata con gli amici, prima per guardare Roma-Milan, poi per giocare a carte. Ma pare mentre mangiava una pizza, è stato colto da un malore.

I suoi amici hanno subito chiamato il 118 e i sanitari arrivati sul posto hanno prestato le cure del caso, ma inutilmente, il giovane infatti nel giro di poco minuti è deceduto. Da una prima analisi si tratterebbe di un infarto fulminante.

La Procura di Macerata ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sulla salma per accertare le cause del decesso.

