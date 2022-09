Malore improvviso. Dottoressa dell’Asl trovata morta sul divano di casa

Un malore improvviso ha stroncato la vita di una dottoressa dell’ Asl Roma 6 e del distretto sanitario Anzio/Nettuno

Un malore improvviso ha colto la dottoressa Daniela Accoroni, 66 anni, ecografa al Poliambulatorio Barberini di Nettuno. La donna, stimata e molto apprezzata, lunedì mattina non si è presentata a lavoro e non ha avvertito. I colleghi preoccupati hanno lanciato l’allarme e intorno alle 12, nella sua abitazione per capire cosa fosse accaduto, sono intervenuti i Carabinieri di Anzio che dopo avere aperto la porta hanno fatto la tragica scoperta, la Accoroni era morta sul divano di casa stroncata da un malore improvviso. I militari quindi non hanno potuto fare molto che costarne il decesso.

Una grave perdita per la per i tanti cittadini che la conoscevano e le volevano bene. Infinito il cordoglio degli amici sui social.