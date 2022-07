Malore improvviso durante una cerimonia: muore il sindaco di Soragna Matteo Concari. Aveva 44 anni

Un malore improvviso ha spezzato la vita di Matteo Concari sindaco di Soragna in provincia di Parma: inutili i tentativi di soccorrerlo

Matteo Concari sindaco di Soragna (Parma) è morto ieri mattina, durante una cerimonia a Salsomaggiore a causa di un malore improvviso. Il primo cittadino che aveva 44 anni stava partecipando insieme ad alcuni colleghi al raduno dei bersaglieri, quando ha accusato un malore improvviso. Soragna per il dolore si è accasciato a terra di fronte ai colleghi sindaci e ai cittadini presenti all’evento.

I medici presenti, tra cui la collega di San Secondo Giulia Zucchi e Pasquale Gerace, hanno tentato in ogni modo di soccorre il 44enne in attesa dell’arrivo dei sanitari, ma per Matteo Concari non c’è stato più nulla da fare. I sanitari intervenuti immediatamente hanno praticato un massaggio cardiocircolatorio, ma tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili.

Matteo Concari era stato eletto sindaco nel settembre del 2020 e domani martedì 5 luglio avrebbe compiuto gli anni. Oltre all’attività politica, era imprenditore titolare di due attività nel ramo metalmeccanico.