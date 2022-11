Malore improvviso. Funzionario del Comune di Pescara 51enne trovato morto in un bagno del Palazzo di Città

Non si sente bene e va in bagno, i colleghi non vedendolo uscire forzano la porta e lo trovano morto stroncato da malore improvviso



La tragedia si è verificata nella mattinata di mercoledì 9 novembre, a Palazzo di Città di Pescara. La vittima è Guido D’Alleva, architetto, di 51 anni che da cinque lavorava al Comune di Pescara, attualmente Responsabile del Servizio di Pianificazione strategica e Partecipazione, “un professionista esperto e stimato per la sua disponibilità e cordialità” secondo i colleghi.

Stando a quanto raccontano in lacrime dai colleghi e vicini di stanza, il 51enne, già il giorno prima aveva avvertito un leggero malessere. La mattina successiva era comunque arrivato puntuale come sempre in ufficio, ma poco dopo ha avuto un malore ed è andato in bagno. Non vedendolo tornare i colleghi hanno bussato alla porta e non ricevendo risposta, hanno forzato la porta trovando il 51enne riverso a terra privo di vita. Immediata la chiamata d’emergenza al 118 che dopo pochi minuti ha inviato sul posto ambulanza e medici: per lunghi minuti il tentativo di rianimarlo, ma purtroppo inutilmente.

Guido D’Alleva era persona molto stimata: Il sindaco Carlo Masci esprime il cordoglio dell’Amministrazione per l’improvvisa scomparsa del 51enne. Per il consigliere comunale Giampiero Lettere: “Uno dei più bravi architetti pianificatori che il Comune potesse vantare”, mentre l’assessore Eugenio Seccia ha aggiunto: “Guido era un amico di famiglia, lo conoscevo da sempre”.