Malore improvviso, il giornalista Andrea Pardini muore a soli 34 anni: lascia la moglie incinta

Il modo dell’informazione in lutto per la prematura scomparsa, a causa di un malore improvviso, del giovane giornalista di Cinquanta Canale



È accaduto nella giornata di lunedì 4 dicembre. A scoprire il corpo senza vita di Andrea Pardini, 34 anni, giornalista di Cinquanta Canale è stata la moglie rientrata a casa, preoccupata perché il marito dopo non rispondeva a diverse telefonate. La donna che era in attesa di un bambino, dopo avere aperto la porta ha fatto la tragica scoperta, Andrea era privo di conoscenza, morto, secondo le prime ipotesi, colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo: inutili i vari tentativi di di rianimarlo. Il 34enne aveva trascorso la giornata di lunedì 4 dicembre a casa e stava lavorando in smart working.

Il lutto e il cordoglio a Pisa per la morte improvvisa del giovane cronista, molto conosciuto proprio per il suo lavoro. “Ciao Andrea”, si legge ora sulla pagina Facebook di Cinquanta Canale, accompagnato da una scritta e una foto per ricordare il “giornalista professionista appassionato”. Andrea si apprestava a diventare giornalista professionista, un passo importante, come ricorda il direttore Ceccarelli: “Disponibile, mite, con una grande sensibilità”. Andrea lascia la moglie Sofia, i genitori Mariacristina e Roberto, la sorella Irene.

“La notizia della morte di Andrea Pardini – dice il sindaco di Pisa Conti – ha lasciato tutti nell’incredulità e nello sgomento. Un giovane giornalista molto conosciuto a Pisa che è venuto a mancare troppo presto all’affetto dei suoi cari. Eravamo abituati a vederlo anche a Palazzo Gambacorti, con la sua telecamera, sempre molto gentile e disponibile verso tutti, per raccogliere interviste e raccontare la vita politica e amministrativa della città”. E nella mattina di martedì il consiglio comunale ha tributato ad Andrea un minuto di silenzio. “Il mio cordoglio e quello dell’amministrazione comunale giunga a sua moglie, alla sua famiglia, ai suoi colleghi di 50 Canale e a tutte le persone che lo hanno conosciuto”, dice ancora il primo cittadino.