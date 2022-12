Malore improvviso. Il pediatra 33enne Paolo Feliciani trovato morto in casa: la Procura ha chiesto l’autopsia

Malore improvviso mentre è a casa,è morto così a soli 33 anni il pediatra Paolo Feliciani: aperta inchiesta sul decesso



Un malore improvviso lo ha colto mentre era all’interno della sua abitazione a Pesaro. È morto così il medico 33enne Paolo Feliciani. Il decesso risale allo scorso 22 dicembre e i funerali sono stati officiati a Loreto. La Procura ha chiesto lo svolgimento di alcuni esami per fare luce sulle cause del decesso. L’esame autoptico così come gli esami tossicologici sono stati svolti nei giorni corsi e ora si attendono i risultati per capire cosa abbia provocato la morte del giovane pediatra.

Paolo Feliciani aveva 33 anni era laureato in medicina e lavorava in alcuni ambulatori privati. Viveva solo in un appartamento della zona Loreto e prestava servizio in qualche ambulatorio privato come pediatra.