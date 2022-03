Malore improvviso in campo: ragazzo 15enne muore sotto gli occhi della madre. Inutili i tentativi di rianimarlo

Matteo Pietrosanti, calciatore di 15 anni, è morto mentre era in campo per allenarsi, il ragazzo è stato sottoposto per almeno una ventina di minuti a un massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare per salvarlo

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, sul campo San Lorenzo a Priverno, in provincia di Latina. Matteo Pietrosanti, un ragazzo di 15 anni residente nella vicina Bassiano, è morto durante gli allenamenti della formazione giovanile. Il ragazzo è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra. Il dramma si è consumato sotto gli occhi della madre che dalla tribuna lo stava guardando.

Immediati i soccorsi del personale del 118, che per almeno una ventina di minuti hanno sottoposto il 15enne a un massaggio cardiaco, ma tutto è stato vano. Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un infarto fulminante.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Priverno per le indagini, la salma del ragazzo è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per l’autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause che hanno provocato il decesso.