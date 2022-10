Malore improvviso in chiesa mentre festeggia le sue nozze d’argento: muore 48enne

Tragedia al termine della messa in celebrazione dell’anniversario di matrimonio: 48enne muore colto da un malore improvviso

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Trani. Michele Losito 48enne fruttivendolo molto noto in città, era in chiesa e stava celebrando la messa per i suoi 25 anni di matrimonio, ma proprio al termine del rito religioso, mentre era ancora sul sagrato, davanti agli occhi di sua moglie e degli invitati, ha accusato un malore improvviso.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenute due equipe sanitarie del 118, ma tutti i tentativi di salvare il 48enne sono stati inutili e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto per arresto cardiaco. Le nozze d’argento da festa si sono trasformate in tragedia, sconvolti amici e parenti dell’uomo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso.