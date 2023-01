Malore improvviso. Infermiera 30enne trovata morta nel suo letto. Era tornata a casa per le festività

Un’infermeria è morta stroncata da un malore improvviso, probabilmente mentre dormiva. Inutile l’intervento del medico del 118. La procura non ha disposto l’autopsia

Il ritrovamento delle giovane donna è avvenuto poco dopo le 7, di ieri mercoledì 4 gennaio nella sua casa a Piticchio in provincia di Ancona. La vittima è Sara Lupini, giovane infermiera di 30 anni, che da diverso tempo viveva a Bologna, dove lavorava al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola. Secondo quanto ricostruito la giovane era tornata nella sua città per trascorrere le festività con la famiglia e gli amici. E sono stati proprio i familiari a dare l’allarme, poiché non riuscivano a contattarla. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno aperto la porta, insieme a un’ambulanza del 118 e il medico purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso: Sara era già morta stroncata da un malore fatale.

La procura non ha ritenuto di disporre l’autopsia, come si pensava in un primo momento. Nell’abitazione sono state trovate alcune confezioni di farmaci, che la 30enne assumeva regolarmente da alcuni mesi. La notizia ha sconvolto la comunità di Arcevia e in particolare la piccola frazione di Piticchio, dove tutti si conoscono. Sara lascia il babbo Giancarlo, la mamma Fiorella, la sorella Silvia. I funerali si svolgeranno venerdì 06 gennaio alle ore 10 presso la Chiesa Di San Ginesio di Arcevia.