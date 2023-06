Malore improvviso, Luca muore a 35 anni nel sonno: era un dipendente della Ferrari

E’ morto stroncato da un malore improvviso nel letto della sua abitazione a soli 35 anni, inutile l’intervento dei medici



La tragedia è accaduta la mattina del 21 giugno in un’abitazione di Castellarano, in provincia di Modena. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Luca Muzzarini, 35enne dipendente della Ferrari a Maranello, nel settore controllo qualità gestione sportiva.

Il giovane è morto stroncato da un malore improvviso nel letto della sua abitazione. A trovare il corpo senza vita del 35enne è stata la madre che non vedendolo alzare come di solito si è recata nella sua stanza, dove ha fatto la terribile scoperta. La donna ha chiamato immediatamente i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per Luca non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. I rilievi per redigere il verbale sono stai eseguiti dai carabinieri.

Luca lascia la mamma Roberta, il papà Livio, la sorella Sara con Davide, la nonna Graziella. I funerali si terranno oggi, venerdì 23 giugno, alle 9.30 partendo dalla abitazione del giovane verso la chiesa di Tressano. La salma sarà tumulata nel cimitero di Castellarano.