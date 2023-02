Malore improvviso mentre è a casa: muore un vicesindaco di 21 anni. Inutile il ricovero in ospedale

Un giovane di 21 anni, domenica sera è stato colto da un malore improvviso, trasportato in ospedale con l’elisoccorso, pochi giorni dopo è deceduto

È accaduto domenica 19 febbraio intorno alle 21.30 a Cis in Val di Non, piccolo centro del Trentino. La vittima è Matteo Zadra di 21 anni, vicesindaco di Cis, diplomato all’Istituto Agrario di San Michele, che lavorava in un’azienda di forniture agrarie, morto a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il giovane domenica sera era rientrato a casa dalla festa di Carnevale, quando improvvisamente è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere i sensi. I genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto poco dopo sono arrivati gli uomini del 118 che constatata la gravità del caso, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso dei vigili del fuoco permanenti di Trento, che ha trasportato il 21enne all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato. Con il passare delle ore però, le sue condizioni sono peggiorate fino al pomeriggio di mercoledì 22 febbraio, quando il giovane è deceduto. Sono in corso le verifiche per cercare di capire quali siano state le cause della morte.

L’intera comunità di Cis si è stretta attorno al tremendo dolore della famiglia e il sindaco di Cis, Fabio Mengoni, addolorato, ha espresso il suo profondo cordoglio: “La perdita di una persona è sempre uno shock, ma di un ragazzo di 21 anni è ancora peggio”. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 25 febbraio, alle 15, a Cis.