Malore improvviso mentre è al bar: muore a 37 anni Monica Sirianni ex concorrente del Grande Fratello

Era dentro un bar insieme ad amici quando un malore improvviso ha stroncato la sua vita a soli 37 anni: inutile la corsa in ospedale

La tragedia si è verificate nella tarda serata di venerdì 5 maggio, a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Monica Sirianni di 37 anni, figlia di emigranti calabresi a Sidney, che lavorava come insegnante di inglese, e che nel 2011 aveva partecipato come concorrente del Grande Fratello 12.

Secondo quanto ricostruito, la giovane donna. mentre era in un bar in compagnia di alcuni amici, improvvisamente è stata colta da un malore. Subito soccorsa dai presenti, la 37enne è stata accompagnata all’ospedale di Soveria Mannelli, ma purtroppo nonostante i vari tentativi dei medici, poco dopo l’arrivo è deceduta. Sono in corso una serie di accertamenti per capire i motivi le cause del malore improvviso.